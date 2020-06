Comment manger sain et pas cher ?

Pour manger pas cher et sainement, Coralie Dioum nous conseille de privilégier les circuits les plus courts. Pour ce faire, il suffit de se rendre auprès des petits producteurs non loin de chez vous. Si vous n'avez pas cette chance, il existe de nombreuses alternatives à l'image de La Ruche qui dit Oui ou encore Potager City. Ce dernier collabore avec 750 producteurs dans le pays et couvre tout le territoire. Un abonnement vous permet de bénéficier d'un panier garni de fruits et légumes dont il est possible de modifier la composition. Quid du prix ? Quels sont les autres avantages de recourir à Potager City ?



Ce samedi 13 juin 2020, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir les bons plans pour manger sain et pas cher. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 13/06/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.