Comment nos ponts sont-ils contrôlés ?

La solidité de nos ponts est remise en cause depuis l'effondrement de celui qui reliait les deux rives du Tarn, à Mirepoix-sur-Tarn, en Haute-Garonne. Plusieurs questions trottent dans nos têtes depuis le 18 novembre 2019. Nos ponts sont-ils bien contrôlés ? Les surveille-t-on assez ? Le pont de Châtillon-sur-Loire, par exemple, est contrôlé chaque année et inspecté tous les six ans. Cela fait d'ailleurs un an qu'il est en travaux.



