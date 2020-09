Comment s'est déroulée la rentrée des classes ?

Tous les élèves de France et leurs professeurs étaient masqués ce mardi 1er septembre. Les collégiens et les lycéens se souviendront sûrement de cette rentrée scolaire lorsqu'ils seront adultes, dans dix ou vingt ans. Ainsi, ce qui paraissait inenvisageable et insurmontable il y a quelques mois s'est produit. Plusieurs établissements scolaires sont aussi restés silencieux en raison de cas positifs parmi le personnel. Nos reporters étaient au cœur de cette rentrée pas comme les autres.



