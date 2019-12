Comment s'habiller pour le réveillon ?

Le choix de la tenue pour le réveillon est bien large. Ni trop sophistiqué, ni trop décontracté, nous vous proposons quelques conseils pour bien vous habiller le temps de cette soirée. Tout ce qui brille est à mettre en avant à l'image des barrettes à paillette, de l'incontournable sac banane et de la serre-tête empierrée en velours. L'idée est d'adopter, selon votre style, des accessoires qui vous vont bien.



