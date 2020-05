Comment se préparent les cafetiers et restaurateurs à Paris ?

À Paris, les cafetiers et restaurateurs sont partagés entre le début d'un soulagement et l'inquiétude de ne pas être rentables. À partir du 2 juin, ils pourront rouvrir, mais uniquement en terrasse. Si certains établissements n'attendent plus que leurs clients, d'autres font face à des casse-têtes plus difficiles. Ce qui est sûr, c'est que l'organisation s'annonce très compliquée.