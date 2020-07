VIDEO - Comment sont inventés les mots-croisés dont vous raffolez tant ?

Voilà une pratique qui aura non seulement résisté au passage du temps, mais aussi au grand boom technologique et à l'invasion des écrans. Un tour sur une plage de France suffit encore à le constater : les mots croisés font toujours fureur. Leur but n'a pourtant jamais varié : retrouver tous les mots d'une grille grâce à des définitions. Et un bon vieux stylo. Chaque année, 36 millions d'exemplaires de magazines de ces jeux sont vendus en France, 100.000 tous les jours. Un marché de 150 millions d'euros, représentant 10% du chiffre d'affaires annuel des libraires du littoral... et détenu par seulement trois éditeurs.