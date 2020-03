VIDÉO - #PARISCONFINÉ : comment travaillent les journalistes sur le terrain ?

Matériels indispensables tout d'abord : une charlotte à accrocher sur le micro et une perche pour interviewer les interlocuteurs, et ainsi respecter la distance d'1 mètre.

Chaque journaliste est également muni d'un gel hydro-alcoolique pour pouvoir se laver les mains, d'une carte de presse qui lui permet d'exercer sa fonction avec des attestions qui vont dans ce sens. Mais attention et c'est important comme nous le rappelle François-Xavier Ménage : "Ce n'est pas pour nous que c'est le plus dur, les conditions de travail c'est d'abord et avant tout pour les soignants qu'elles ont compliquées, on pense évidemment très fort à eux".