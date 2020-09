Comment vit-on la crise du Covid quand on habite à la campagne ?

Avec moins de 3 000 habitants, la distanciation physique est plutôt bien respectée à Saint-Martin-de-Londres (Hérault). Le port du masque est obligatoire sur le marché ainsi que dans un rayon de trente mètres autour des écoles et des crèches. En dehors, certains portent le masque tout le temps, d'autres sont plus permissifs. Les habitants l'admettent volontiers : le risque d'attraper le coronavirus paraît lointain, réservé aux grandes villes.



