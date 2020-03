Comment vivre le mieux possible le confinement ?

Dans l'Hexagone, le confinement a permis à certaines personnes de créer un lien social extraordinaire, notamment avec le soutien et l'entraide. Mais chez d'autres, l'enfermement entre les quatre murs peut provoquer de l'angoisse. Dans ce cas, leurs proches sont invités à les solliciter et à les sortir de la solitude. Découvrez d'autres conseils du Dr Serge Hefez pour mieux vivre le confinement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.