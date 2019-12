Affluence dans les commerces pour faire les derniers cadeaux de Noël

La période de Noël est souvent la période la plus active pour les commerçants qui réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires annuel. À Clermont-Ferrand, les boutiques sont ouvertes plus tôt et ferment plus tard, même en week-end. À la veille du réveillon de Noël, ce sont surtout les cadeaux de dernière minute qui provoquent le rush.



