Commerces fermés : le sentiment d'injustice

Pour les professionnels de la coiffure, le deux poids, deux mesures dans leur secteur est inacceptable. Les salons de coiffure doivent fermer tandis que les coiffeurs à domicile peuvent continuer à exercer. La grogne des coiffeurs s'ajoute à la fronde des libraires, des fleuristes et des vendeurs de vêtements. Leurs magasins sont interdits au public. Il dénoncent la concurrence déloyale de la grande distribution, qui peut rester ouverte et continuer jusqu'à présent à vendre des fleurs ou des vêtements. Pourtant, Brigitte Rouach, gérante du magasin "Caprices" à Paris, ne baisse pas les bras, elle tente de vendre en ligne, en présentant ses produits sur les réseaux sociaux. Mais peut-elle vraiment concurrencer les géants du commerce en ligne ?



Vent debout contre les règles du reconfinement, des dizaines de maires ont pris des arrêtés municipaux autorisant les petits commerces à ouvrir contre l'avis du gouvernement. Et il y a quelques heures, l'exécutif a fait face à un nouveau coup de pression. Cinquante maires de grandes villes ont adressé une lettre ouverte au Premier ministre. Ils réclament une équité de traitement entre les commerces de proximité et les grandes surfaces.