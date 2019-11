"Ils étaient cagoulés, c'était prémédité" : le concert parisien du rappeur Jul émaillé d'incidents

Une banderole "Not Marseille Welcome", des fumigènes et des scènes de panique : le concert parisien du rappeur marseillais Jul s'est déroulé sous tensions, mercredi dans la capitale. Plusieurs dizaines d'individus ont forcé l'entrée de l'Accor Hotel Arena, où étaient réunis environ 20.000 personnes.

"Vers 21h10, j'ai aperçu la banderole, a témoigné auprès de LCI Célia, une spectatrice présente en tribune. Peu après, j'ai vu une dizaine d'hommes habillés en noir, visages masqués, foncer dans la fosse pour rentrer dans la foule et ne pas se faire attraper par la sécurité. Ils sont entrés de force durant une chanson, les lumières étaient éteintes. Des personnes ont commencé à paniquer."