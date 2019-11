"Ils étaient cagoulés, c'était prémédité" : le concert parisien du rappeur Jul perturbé par des "pseudos supporters du PSG"

"Vers 21h10, j'ai aperçu la banderole, a témoigné auprès de LCI Cécilia, une spectatrice présente en tribune. Peu après, j'ai vu une dizaine d'hommes habillés en noir, visages masqués, foncer dans la fosse pour rentrer dans la foule et ne pas se faire attraper par la sécurité. Ils sont entrés de force durant une chanson, les lumières étaient éteintes. Des personnes ont commencé à paniquer." "Un fumigène a été lancé environ 1/4h après, il est retombé au milieu de la fosse. On a voulu partir vers 22h, mais la sécurité avait bloqué toutes les entrées car des personnes tentaient de s'introduire dans la salle."

Une banderole "Not Marseille Welcome", des fumigènes et des scènes de panique : le concert parisien du rappeur marseillais Jul s'est déroulé sous tensions, mercredi dans la capitale. Plusieurs dizaines d'individus ont forcé l'entrée de l'AccorHotels Arena, où étaient réunis environ 20.000 personnes.

Contactée par LCI, la direction de l'AccorHotels Arena a confirmé que la soirée avait été mouvementée, en raison d'une "conjonction de facteurs compliqués". En l'occurrence la présence de personnes détentrices de billets qui sont arrivées alcoolisées, ainsi que des billets falsifiés dont disposaient un certain nombre d'individus. Mais surtout, précise la salle, "un groupe de pseudo supporters ultra du PSG venus pour en découdre avec les spectateurs fans de l’artiste marseillais." Selon AccorHotels Arena, ce groupe s'en est pris à la foule à l'extérieur, "provoquant des mouvements de foule et perturbant le dispositif de sécurité. Les équipes ont vite repris le contrôle et rattrapé les fauteurs de trouble pour les expulser." D'autres spectateurs, munis de billets valides, s'en sont également pris à l'intérieur de la salle à des spectateurs.

Plusieurs témoignages ont également circulé sur les réseaux sociaux. On aperçoit la banderole "Marseille Not Welcome", ainsi que d'un fumigène lancé au milieu de la foule, à quelques mètres de la scène. Mais aussi des images d'incidents, avec des bousculades à la fin du concert impliquant selon plusieurs témoins ce groupe d'individus présentés comme étant des ultras parisiens. "J'ai vu un mouvement de foule, ajoute Cécilia. Il y a des spectateurs qui se seraient fait dépouiller dans la fosse. Les mecs se sont cagoulés, c'était prémédité. Le pire, c'est de faire ça un 13 novembre."