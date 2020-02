Concours de toilettage canin de Palavas-les-Flots : la créativité mise à l'honneur

Ce week-end a eu lieu le concours de toilettage canin de Palavas-les-Flots (Hérault). Pendant plus de deux heures, les meilleurs toiletteurs ont rivalisé de créativité pour remporter un prix. Entre les coupes classiques et fantaisistes, les compétiteurs étaient aussi inspirés que le public. A la fin, un Espagnol a remporté l'un des trophées les plus courtisés par les 140 participants venus du monde entier.



