Confinement : Christophe Bétard et Jonathan Cazaubon mettent leur énérgie au service des autres

Christophe Bétard est champion du monde amateur de VTT et éducateur sportif. En cette période de confinement, il est devenu livreur bénévole pour les personnes âgées isolées et considère leur sourire comme la plus belle des récompenses. Jonathan Cazaubon, lui, était responsable de salle de l'Escale, le plus grand restaurant routier du pays. Au chômage partiel, il a eu l'idée de distribuer des repas chauds et un peu de convivialité aux chauffeurs routiers qui trouvent portes closes partout.



