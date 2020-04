Confinement : comment trouver un dépanneur ?

De plus en plus de nos concitoyens ont recours au dépannage à distance. Des conseillers en réalisent deux fois plus depuis le début du confinement. Mais pour d'autres réparations plus complexes, il est difficile de se passer de bras. Les professionnels, qui ont décidé de poursuivre leurs activités sur site, ont pris le maximum de précautions et réduisent autant que possible la durée des interventions.



