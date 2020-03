Confinement : consommer français !

Avec la crise du coronavirus, les Français sortent moins pour faire les courses et privilégient les produits de subsistance tels que les pâtes, les riz et les boîtes de conserve. Face à cela, les petits commerçants évoquent une baisse importante de leur chiffre d'affaires. Pressées par le gouvernement, les grandes distributions viennent à la rescousse. Des produits 100% français vont envahir les étals des grandes surfaces et hypermarchés. Les distributeurs, de leurs côtés, promettent des tarifs raisonnables.



Ce dimanche 29 mars 2020, Catherine André, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle de la vente des produits 100% français en cette période de crise sanitaire mondiale et de confinement obligatoire. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End 29/03/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.