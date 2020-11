Confinement : des bénévoles se mobilisent pour livrer les courses des personnes vulnérables

À Gouesnou, Josette compte sur la mairie pour se faire livrer ses courses. Un service gratuit qu'elle apprécie. Cette dame de 80 ans n'a pas revu Gaby et Jacques, qui font partie des 250 les bénévoles de la ville, depuis le premier confinement. Le premier, par exemple, est chef d'entreprise mais a quand même décidé d'offrir en parallèle deux heures de son temps pour aider la population. Il souhaite se rendre utile.



Dans la mairie de Gouesnou, André appelle les habitants identifiés comme vulnérables, les anciens et les malades du Covid, afin de prendre leurs commandes. Plus tôt dans la journée, les bénévoles vont chercher les denrées alimentaires et les médicaments pour les distribuer. Certains n'ont pas de famille et ne peuvent donc compter sur personnes. C'est notamment le cas de Sandrine et d'Emmanuel, diagnostiqués positifs au virus, qui respectent à la lettre le confinement. En tant que malades, ils ne pouvaient pas risquer de sortir pour ne pas contaminer les gens.