Confinement et alimentation : des disparités dans le secteur de l'agriculture

Le secteur agricole est le plus touché par l'épidémie de coronavirus. Toutefois, il existe de grandes disparités selon les spécialités, d'autant plus que les clients ont changé leurs habitudes ces dernières semaines. Dans le Calvados, certains commerces ont vu leur chiffre d'affaires divisé par quatre en un mois. Pour d'autres, celui-ci a doublé, avec une hausse des ventes allant jusqu'à 20% depuis le début du confinement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.