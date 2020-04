Et si on essayait le Scrabble en ligne pendant le confinement ?

Près de 1.000 personnes participent au jeu de Scrabble en ligne. Lors de ces parties interactives et gratuites, tous les joueurs ont les mêmes lettres, en quête du meilleur mot. Lionel Allagnat, créateur de la boutique "La ronde des lettres", est à l'origine de cette initiative. "Il y a de plus en plus de gens qui s'essaient au Scrabble et qui aiment bien ce côté pédagogique", affirme-t-il. Chaque partie dure en moyenne une heure et demie, une parenthèse ludique dans une journée de confinement.