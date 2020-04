Confinement : il est désormais possible de sortir pour adopter un animal

Avec le confinement, le refuge de la PSA de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, est débordé. Alors que les arrivages de chiens et de chats via la fourrière sont quotidiens, le refuge arrive à saturation. Depuis ce jeudi matin, il est à nouveau possible de se déplacer pour adopter un animal de compagnie. La procédure se déroule sur Internet et par téléphone jusqu'au jour de la rencontre. Sur le site du refuge, les familles peuvent choisir un animal et remplir un formulaire de motivation.