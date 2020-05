Confinement : l'armée de l'air en profite pour s'entraîner

Dans cette période anxiogène, les conséquences d'une attaque aérienne pourraient être désastreuses. Le nombre de décollages des avions de chasse a d'ailleurs été multiplié par deux. À chaque fois, le même but, faire respecter la souveraineté de l'espace aérien français et assurer la défense du territoire, y compris en temps de confinement. L'armée profite de cette période pour mener des entraînements impossibles à réaliser d'habitude.



