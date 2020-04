Confinement : l'île d'Yeu coupée du monde

En cette période de pandémie, la commune de l'Île d'Yeu a émis ses propres règles. Pour avoir le droit d'y débarquer, il faut y habiter. Dès le début du confinement, la mairie a restreint les déplacements et interdit l'accès aux plages et aux bateaux. Son hôpital étant sous-dimensionné et incapable de gérer un pic d'épidémie, l'île s'est fermée sur elle-même.



