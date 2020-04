Confinement : la SPA propose une adoption par Internet

Avec le confinement, la SPA a dû fermer ses portes aux publics. Jour après jour, les animaux abandonnés continuent d'arriver dans les refuges, mais n'en sortent plus. Et faute de pouvoir être adopté, chiens et chats pourraient mourir par milliers. Alors, en dépit du confinement, l'association veut mettre en place l'adoption sans contact entre humains.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.