Confinement : la tentation du relâchement

Il y a les élèves modèles, il y a ceux qui résistent à la tentation et ceux qui voudraient faire croire qu'ils sont exemplaires. De Paris à Marseille, les policiers ont constaté un relâchement, principalement des jeunes, mais aussi des familles. Avec l'isolement qui dure, l'humain reprend parfois le dessus et on oublie les consignes et les gestes barrières le temps d'un échange furtif.



