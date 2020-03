Confinement : le mode d'emploi de l'attestation de déplacement dérogatoire

Depuis midi ce mardi 17 mars 2020, l'attestation de déplacement dérogatoire est devenue un précieux sésame pour chaque citoyen souhaitant circuler dans l'ensemble du territoire national. Le document est disponible gratuitement sur le site Internet du gouvernement. Pour pouvoir se déplacer, il faut l'imprimer, le remplir tous les jours, et toujours le garder sur soi. Mais l'attestation ne donne pas le droit à tous les déplacements. Elle n'est valable que pour les trajets professionnels, les achats de première nécessité, le motif de santé, le motif familial impérieux et le pratique d'une activité physique.



