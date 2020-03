Confinement : le Palais des Festivals de Cannes va loger des sans-abri

Depuis vendredi, le Palais des Festivals de Cannes a été transformé en centre d'accueil pour les sans domicile fixe. Des prises de température sont toujours effectuées à l'entrée de l'établissement. Ici, les sans-abri ont de quoi manger, peuvent prendre un café, une douche, et surtout dormir sur un lit de camp. En outre, un restaurant parisien, fermé depuis plus d'une semaine, décide de prêter main-forte à des associations. Ses deux gérants ont pour mission de préparer 200 repas par jour pour les Restos du cœur.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.