Confinement : le Stade français Paris rugby organise des actions solidaires pour ses supporters en difficulté

Depuis plus d'un mois, le club de rugby parisien a mis en place une distribution de paniers solidaires contenant des fruits et des légumes. Ceux-ci sont dédiés aux supporters en difficulté afin de les aider durant cette crise sanitaire. Les membres du club se relayent chaque jour pour la distribution. Jusqu'ici, 20 personnes ont été aidées et l'opération ne s'arrêtera qu'à la fin du confinement.



