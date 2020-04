Confinement : le tri sélectif à l'arrêt

Le confinement a engendré l'augmentation des déchets ménagers alors que l'activité, elle, a dû être réduite pour protéger les salariés. Pour s'adapter à la situation, les villes ont renoncé au tri sélectif afin de simplifier le ramassage des ordures. Alors, où vont les déchets recyclables ? Et surtout, faut-il continuer à recycler les ordures ? D'après Jean Hornain, directeur général de Citeo, "il faut absolument continuer à trier ses emballages et ses papiers".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.