Confinement : les agriculteurs en difficulté

Les producteurs de fruits et légumes sont en difficulté actuellement. Depuis lundi dernier, ils ne reçoivent plus de commandes. Les maraîchers et les cultivateurs se retrouvent donc avec d'énormes stocks de produits frais sur les bras. Pourtant, les Français se ruent dans les supermarchés depuis quelques jours. Ils se sont jetés sur les produits de longue conservation. Les agriculteurs souffrent également du manque de mains-d'oeuvre à cause du confinement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.