Confinement : les astuces pour ne pas sombrer dans la solitude

Être confiné présente plusieurs difficultés, mais la solitude reste la plus angoissante d'entre elles. Pour aider et rassurer ces personnes, une cellule d'accueil téléphonique a été montée par des psychologues. Mais certains préfèrent directement avoir recours à la technologie pour ressentir la chaleur humaine, même si c'est virtuel. Avec le succès des applications de visioconférence, d'autres ont même adopté un rendez-vous régulier en ligne.



