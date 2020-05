Confinement : les Bretons ne veulent pas attendre le 2 juin pour accéder aux plages

En Bretagne, tous les voyants sont au vert pour les quatre départements de la région. Les habitants ne veulent donc plus attendre le mois de juin pour accéder de nouveau aux plages. Pour eux, la fermeture du littoral reste une incompréhension. A cet effet, des élus, des maires, des présidents de région ou de département ont écrit aux plus hautes autorités de l'Etat pour demander leur réouverture dès le 11 mai.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.