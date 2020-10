Confinement : les commerçants s'entraident pour survivre

Il est le seul du quartier à avoir encore le droit d'ouvrir pour le week-end. Mais demain comme les autres commerçants, Arnaud André, gérant "Choc Fleurs" - Paris (14e), aura interdiction de vendre ses fleurs. Un coup d'arrêt qui pourrait mettre en péril vingt ans de travail. "La trésorerie a été déjà bien entamée parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Vu qu'il y avait eu déjà deux années assez mouvementées, si le mois de décembre se passe mal, potentiellement, on peut mettre la clé sous la porte", a-t-il expliqué. Alors, pour rester rouvert la semaine prochaine, ce fleuriste a trouvé une solution : vendre des produits de nécessité.



Mais dans cette rue commerçante du 14e arrondissement de Paris, beaucoup ont du mal à rester optimistes. C'est le cas notamment de ce chausseur qui ne sait pas comment il va finir le mois. Emile Wakselman, gérant "Mephisto" - Paris (14) a encore au sous-sol de son magasin 7 500 paires de chaussures, avec la nouvelle collection qui vient d'arriver et qu'il faut payer. "Nous avons 150 000 euros à payer avant la fin du mois de novembre, comment fait-on ?", s'est-il interrogé.



À quelques mètres de là, un magasin avait aussi déjà reçu son stock d'hiver. Pour Monique Verissel, gérante "Corsets de Paris" - Paris (14e), "si on ne travaille pas maintenant, tout est perdu. J'ai vu la même chose avec les maillots de bain au premier confinement". Pour cette boutique historique du quartier, cette nouvelle fermeture pourrait être la dernière si elle n'a pas l'autorisation de vendre ses vêtements d'ici deux semaines. Monique se résoudra alors à fermer définitivement son magasin.



