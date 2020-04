Confinement : les Français surveillés de près en ce week-end de Pâques

Nouvelle zone en vacances, week-end de Pâques, températures dignes d'un mois de juin, ... Tous les ingrédients sont réunis pour mettre au supplice la patience de nos compatriotes. Les autorités ont donc mis les moyens sur les routes avec 160 000 policiers et gendarmes. Mais des départements et des villes ont également renforcé les restrictions.



