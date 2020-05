Confinement : les magasins non alimentaires en zones rurales en difficulté

Les petits magasins, notamment les commerces non alimentaires, ont subi la concurrence des grandes surfaces en zones rurales. Pour cause, les habitudes de consommation ont été totalement bouleversées en temps de confinement. À Sainte-Menehould, il va falloir du temps pour retrouver un chiffre d'affaires normal. Néanmoins, les commerçants sont prêts et sont impatients de vivre le déconfinement.



