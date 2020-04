Confinement : les querelles entre voisins explosent

Quand on reste à la maison toute la journée, le moindre bruit met les nerfs à vif. C'est pour cette raison que les querelles entre voisins se sont multipliées depuis le début du confinement. Ainsi, les médiateurs sont sollicités plus que jamais pour résoudre les conflits de voisinage. L'objectif est d'éviter que l'affaire aille devant les tribunaux.



