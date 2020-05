Confinement : les Restos du Cœur au chevet des plus démunis

A Marseille ( Bouches-du-Rhône), le nombre des personnes dans le besoin a fortement augmenté depuis le début du confinement. Pour elles, il est encore plus difficile de se nourrir en cette période et le passage de la maraude des Restos du Cœur est vitale. Des centaines de bénévoles se mobilisent chaque soir pour distribuer près de 150 paquets. Pour cela, ils suivent à la lettre les mesures d'hygiène. Une aide précieuse dans cette période où la précarité est devenue de plus en plus visible.



