Confinement : menace d'une saison morte pour les professionnels du tourisme de La Baule

La Baule, 14 000 habitants, voit normalement sa population multipliée par huit à Pâques ou en été. La station balnéaire de l'Atlantique est cependant à l'arrêt et les professionnels du tourisme redoutent une année noire. Comment les commerçants de la station balnéaire de La Baule affrontent-ils ce début de saison ? Ils sont piégés par le confinement et l’absence de touristes.



