Confinement : multiplication des patrouilles sur la Côte d’Azur

Au Grau-du-Roi, cinquante gendarmes patrouillent chaque jour, notamment aux trois entrées de la ville. Depuis le début des vacances, les contrôles jour et nuit et les effectifs ont été renforcés, 25 gendarmes supplémentaires. La police municipale redouble également de vigilance sur le front de mer pendant les vacances scolaires. La préfecture a interdit toute location saisonnière.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.