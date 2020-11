VIDÉO - Plages prises d’assaut à Marseille : la baignade est-elle autorisée ?

Cependant, comme pour tout déplacement hors du domicile, des règles doivent être respectées : il faut être muni d'une attestation et habiter à une distance d’un kilomètre pour en profiter. Le temps de plage est lui-aussi limité : une heure maximum, pas plus !

Du sable fin, un soleil doux et une brise méditerranéenne salée. Ce mercredi 11 novembre, la météo clémente a eu raison du confinement dans la cité phocéenne, et les autorités ont dû faire usage des PV pour faire respecter les règles sanitaires. À la différence du premier confinement, les plages restent ouvertes et accessibles au public. Avec l'été indien qui se prolonge, difficile de résister à la tentation.

Interdiction de pique-niquer ou d’étendre sa serviette, le protocole sanitaire stipule en effet qu’il faut être en mouvement. La baignade, étant assimilée à une activité physique, reste néanmoins autorisée. Tout comme la pause-déjeuner les pieds dans l’eau, à condition toutefois de respecter la distanciation et dans la limite de six personnes.

Du moment que les baigneurs respectent les conditions sanitaires et les règles élémentaires, ça me fait plutôt plaisir pour eux - Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône

Bon nombre de baigneurs croisés ce jour-là semblent ignorer la règle. "Je ne sais absolument pas si je suis en tort ni si la police peut me verbaliser d’une amende", admet une riveraine venue pour s’aérer. "Du moment que les baigneurs respectent les conditions sanitaires et les règles élémentaires, ça me fait plutôt plaisir pour eux", Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône. Attention toutefois, car la police veille au grain et multiplie le contrôle. En cas de non-respect, vous risquez une amende de 135 euros.