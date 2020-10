Quelles sont les règles sur les marchés autorisés à rester ouverts ?

A la halle Saint-Joseph de Clermont-Ferrand, qui abrite un marché alimentaire, les clients sont plus pressés et beaucoup moins nombreux ce vendredi matin. "On a environ 30% de personnes en moins ce matin et on a quelques clients qui posent des questions sur des possibles livraisons ou des passages de commandes par Internet en avance" indique un vendeur sur le marché.