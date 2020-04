Les repas de la cantine livrés à la maison pendant le confinement

Depuis le début du confinement, les cantines scolaires sont fermées à cause de la pandémie et cela pénalise de nombreux parents souvent surchargés par le télétravail. Pour leur venir en aide, l'Union départementale scolaire et d'intérêt social a proposé de livrer des repas de la cuisine centrale aux élèves à leur domicile à un prix modique. Une initiative qui a pour objectif d'aider les plus fragiles dans dix communes des Pyrénées-Orientales.