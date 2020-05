Confinement : Thierry Breton, chef cuisinier, continue de livrer du pain à Paris

Depuis le confinement, Thierry Breton et son fils ont installé un petit marché sur le trottoir. Ils y vendent du pain fabriqué au sous-sol de leur restaurant, des produits maraîchers et du muguet. Et dans son restaurant, le chef cuisinier continue de concocter de bons petits plats. Ce 1er mai, il les prépare pour faire une surprise à sa voisine Julienne qui fête son anniversaire.



