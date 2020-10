Confinement : un nouvel exode des citadins ?

Les embouteillages ont été de quatre fois plus que la moyenne en région parisienne avec 700 kilomètres de bouchons. La situation se répète un peu partout dans l'Hexagone à quelques heures du confinement. Bon nombre de nos compatriotes rentrent chez eux, dans leur famille ou encore en résidence secondaire. C'est également le cas pour Dominik Abbas, un étudiant en Sciences politiques à la Sorbonne. Il part se confiner chez son frère, dans une maison avec un jardin du côté de Chartres, loin de son petit studio parisien. Justement, il a précisé : "l'humain a besoin de vivre et a besoin d'espace, d'air frais, de voir d'autres personnes. Enfermé tout seul, entre quatre murs, dans un endroit de 22 m² en un mois, cela rend fou".



Et à Paris ou en région, comme ses confrères, un hôtelier sur la côte bretonne, passe son temps à gérer les annulations et les départs précipités. En revanche, une minorité des voyageurs ont maintenu leur séjour. Ils profitent de la tolérance du gouvernement pour les retours de vacances. Sauf dérogation pendant le confinement, tout déplacement d'une région à une autre sera désormais interdit.



