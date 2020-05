Confinement : une danseuse du Moulin Rouge raconte son quotidien

Comme les restaurants et les salles de spectacle, les cabarets ne savent pas quand ils pourront rouvrir. C'est le cas du Moulin rouge. Ce mercredi, Mathilde, une danseuse de ce célèbre cabaret parisien, nous raconte sa vie de confinée. Malgré la fermeture de son lieu de travail, elle continue de faire attention à son poids et à ce qu'elle mange. Mathilde passe également ses journées à s'entraîner ou à discuter avec ses copines. Découvrez son quotidien en images.



