Congé paternité : l’Etat voudrait allonger sa durée et le rendre beaucoup plus incitatif

Gilles Vaquier de Labaume, fondateur de L’Atelier du Futur Papa, estime que la durée actuelle du congé paternité n’est pas suffisante. "C’est important que le papa soit présent dès le départ de cette nouvelle vie pour rassurer la maman, la soulager et également pour commencer à créer un lien avec son enfant", a-t-il souligné. Le docteur Patrice Huerre, pédopsychiatre, affirme aussi que cet allongement est nécessaire. "L’allongement du congé paternité pourrait permettre d’aboutir à un équilibre qui sera variable d’un couple à l’autre. Tout ce qu’il faut, c’est la souplesse possible et que la distribution des rôles ne soit pas imposée a priori comme c’est le cas quand il y a très peu de congé paternel, par exemple", a-t-il expliqué. L’Etat travaille également sur un point. Il voudrait inciter les pères de famille à poser ce congé. Trois sur dix d’entre eux ne le font pas, par crainte de perdre leur emploi et une partie de leurs revenus. Pour séduire les salariés, une entreprise spécialisée dans le numérique n’a pas attendu la réforme et offre un mois de congé payé. Marine Soroko, directrice générale d’Adimeo, a indiqué que "les associés, les collaborateurs sont convaincus que l’allongement du congé paternité est l’une des meilleures solutions pour garantir et rétablir l’équilibre homme-femme". Mais, est-ce aux entreprises de payer ou à l’Assurance maladie ? L’Etat étudie actuellement avec les partenaires sociaux la meilleure solution pour que la réforme puisse être annoncée avant la fin de cette année 2020.



