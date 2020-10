Contenus haineux : quelle est la responsabilité des réseaux sociaux ?

Depuis dix jours, Samuel Paty était la cible d'attaque sur Internet. Des vidéos où son nom et son adresse étaient dévoilés. Et c'est loin d'être la première fois que les réseaux sociaux participent à répandre la haine, sans qu'aucun contrôle ne vienne mettre un terme à cet emballement. En début d'année, une lycéenne a reçu des milliers de menaces de mort après avoir insulté l'islam sur Instagram. La chanteuse Rihanna, elle aussi, a été accusée de blasphème lorsqu'elle avait diffusé un chant musulman pendant un défilé de lingerie.



Des outils légaux permettent de lutter contre les incitations à la haine. Depuis dix ans, la plateforme PHAROS, sous les égides du ministère de l'Intérieur, recueille les signalements des internautes. Message à caractère pédophile, apologie du terrorisme... Elle en reçoit près de 4 400 par semaine, pour une trentaine d'enquêteurs. Mais tous les contenus sensibles ne font pas l'objet d'un signalement.



Pour mieux faire face à ces contenus haineux, des experts des réseaux sociaux préconisent un changement de législation, en rendant les géants du numérique responsables juridiquement des messages qu'ils diffusent. La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, souhaite qu'ils s'engagent à mieux contrôler leurs contenus. Elle vient de convoquer leurs principaux représentants pour une réunion exceptionnelle ce mardi.



