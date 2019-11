VIDÉO - Contre la précarité étudiante, des manifestants forcent les grilles du ministère de l'Enseignement supérieur

"Le geste tragique commis par un jeune homme vendredi dernier suscite une émotion légitime, mais la violence ne peut pas avoir de place à l’université. Les appels à la violence et les menaces de mort adressés aux responsables des CROUS qui se sont multipliés tout au long de la journée sont inadmissibles", poursuit la ministre. Au sujet de l'étudiant qui s'est immolé à Lyon, Frédérique Vidal "rappelle qu’en parallèle de l’enquête ouverte par le procureur de la République, elle a saisi l’Inspection Générale de l’Education, du Sport et de la Recherche pour que toute la lumière soit faite sur les circonstances du drame".

Aux alentours de 20h, à l'appel de plusieurs syndicats étudiants, des manifestants sont parvenus à ouvrir les grilles du ministère et plusieurs dizaines d'entre eux sont restés brièvement dans l'enceinte, aux cris de "Vidal démission", ou "le Crous assassine, la précarité tue". Les manifestants se sont ensuite dispersés à l'arrivée des forces de l'ordre, selon des journalistes présents sur place. Sur place, des tags ont inscrits sur les murs, notamment "assassin" et "la précarité tue".

Ce mardi, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France pour dénoncer la précarité étudiante après l'immolation d'Anas K., 22 ans, brûlé à 90% et toujours "entre la vie et la mort" après s'être immolé vendredi devant le Crous de Lyon. Dans une lettre dans laquelle il expliquait son geste, il dénonçait la précarité étudiante et accusait Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy et l'UE. Un message qui a été repris, ce mardi soir. "On a fait tomber une grille, mais c'est rien, c'est symbolique. On voudrait faire tomber tout le système néolibéral, qui nous rend précaire", a ainsi indiqué un étudiant, sous couvert d'anonymat, au micro de LCI.