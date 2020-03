VIDÉO - Paris confiné : les images saisissantes vues du ciel

Des fontaines en guise de mares pour les canards. Alors que toute la France est placée en confinement depuis près de deux semaines, la ville de Paris a perdu de son agitation. Et quand il n'y a plus de bruit, la capitale se voit beaucoup mieux. Des scènes de vie insolites voient le jour comme des canards se promenant sans brouhaha dans les lieux emblématiques de la ville. Les monuments, désertés, se scrutent depuis le ciel.

Les formes géométriques de la capitale se redécouvrent. Ses statues et ses édifices ont une toute autre portée, et une toute autre signification pour les quelques Parisiens et Parisiennes foulant le pavé. Ses couleurs et ses matériaux aussi. L'obélisque de la place de la Concorde se transforme en cadran solaire et en boussole en direction des Champs Elysées silencieux. Une traversée des toits de zinc des appartements haussmanniens avant de passer au dessus de la Seine au ralenti pour atteindre la verdure de l'Esplanade des Invalides. C'est là un nouveau tableau qui se dessine depuis plusieurs jours à Paris.