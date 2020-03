Coronavirus : amertume au Salon de l'agriculture après sa fermeture anticipée

Parmi les décisions symboliques liées à la propagation du coronavirus sur notre sol, il y a la fermeture anticipée du Salon de l'agriculture. La plus grande ferme de l'Hexagone s'est retrouvée bien démunie ce dimanche matin. Éleveurs et exposants ont dû plier bagage une journée plus tôt que prévu. Si certaines personnes gardent le sourire, d'autres sont plutôt amères, notamment ceux qui ont enregistré un manque à gagner important.



